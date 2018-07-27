Нацбанк на пятницу вновь ослабил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на пятницу, 27 июля 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2 665,1412 грн;
100 евро - 3 122,4794 грн;
10 российских рублей - 4,2339 грн.
При этом регулятор установил на 27 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1052.527306;
Серебро - 13.337061;
Платина - 720.621519;
Палладий - 800.309772.
Напомним, Национальный банк Украины установил на четверг, 26 июля, 2018 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2 662,6878 грн;
100 евро - 3 112, 6820грн;
10 российских рублей - 4,2209 грн.
Как сообщал УРА-Информ, 12 июля Национальный банк решил повысить учетную ставку до 17,5% годовых.
Глава совета НБУ Богдан Данилишин объяснил, что правление НБУ при принятии решений по процентной политике руководствуется не только ретроспективным анализом, а в большей степени прогнозом относительно дальнейшего развития ситуации, который указывает на возможное основание для увеличения учетной ставки НБУ.