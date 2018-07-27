12:32 27.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар в пятницу подошел к отметке в 27 гривен

В обменных пунктах Украины в пятницу, 27 июля 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим днем вырос на 20 копеек.

Наличный доллар в пятницу подошел к отметке в 27 гривен

Наличный евро набрал 13 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,95 гривен, а евро можно купить по 31,53 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,10 - 26,87, продажи 26,77 - 27,30 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,6643, продажи - 26,9507 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,37, продажи - 31,25 - 31,88 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,9881, продажи - 31,5390 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,200, продажи - 4,190 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,885, продажи 4,297 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 26 июля 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим днем не изменился. Наличный евро набрал четыре копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,75 гривен, а евро можно было купить по 31,40 гривен.


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