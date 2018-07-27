13:35 27.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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"Нафтогаз" поднял цену закупки газа на внутреннем рынке

Национальная компания "Нафтогаз Украины" в августе поднимет цену закупки природного газа внутренней добычи у частных газодобывающих предприятий Украины.

Цена будет поднята на 6% по сравнению с июльским предложением. Таким образов августе компания будет закупать газ по 8,088 тысяч гривен, тогда как сейчас цена закупки составляет 7,629 тысяч гривен за тысячу кубометров без НДС.

Как сообщает в пятницу, 27 июля, пресс-служба компании, "Нафтогаз" в июне объявила тестовую закупку газа по цене 6,9 тысяч гривен. Несмотря на то, что июнь и июль традиционно являются сезоном низкого спроса на газ, "Нафтогаз" не получил ни одного предложения от поставщиков газа. Поэтому компания увеличила предложенную цену на август, - пояснили в пресс-службе.

Типовой договор купли-продажи природного газа и перечень необходимых документов размещены на сайте НАК.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Нафтогаз" с 1 августа 2018 года увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 1,8% по сравнению с июлем – до 10 тысяч 130,4 гривен за 1 тысячу кубометров. Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет на 1,7%.


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