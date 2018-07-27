Конгресс США хочет сократить военную помощь Украине

Об этом говорится в Facebook посольства Украины в США.

Отмечается, несмотря на финансовую помощь Украине, в оборонном бюжете США на текущий год фигурирует сумма в 350 миллионов для военных нужд. Таким образом, в 2019 году сумма уменьшится на сто миллионов - если закон пройдет одобрение Сената и президента Дональда Трампа.

Всего министерству обороны США выделяется для нужд Украины 250 миллионов долларов. Из указанной суммы 50 млн. должно быть направлено на летальные виды вооружений.

К слову, общая сумма включает в себя также защиту от кибератак.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала военных действий в Украине Евросоюз предоставил более 13 млрд евро финансовой поддержки от ЕС. Как заявила вице-президент Европейской комиссии - Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, эта помощь является крупнейшей, предоставленной Евросоюзом странам за пределами блока.