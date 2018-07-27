Евросоюз обещает построить в Украине 12 путепроводов

Развитие украинских путепроводов уже согласовали в Брюсселе. Об этом в четверг вечером, 26 июля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил советник министра инфраструктуры Виктор Загреба.

По его словам, в большей части новые путепроводы будут построены там, где дороги пересекаются с автомобильными дорогами, где большая интенсивность и машин, и поездов. 12 таких наиболее критических мест в этом году идентифицированы вместе с Укрзализныцей и включены в планы поддержки Евросоюзом инвестиционных проектов в Украине, - пояснил он, добавив, что не знает, как быстро это удастся реализовать, но радостная новость такова, что как минимум 12 путепроводов ЕС пообещал помочь построить "с нуля".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, члены Европейского Союза выступили с полной поддержкой " Крымской декларации США", который в основе имеет документ, который иллюстрирует прочную позицию по незаконной аннексии Крыма Россией. Как сообщил представитель Евросоюза, данная декларация показывает точную позиция США относительно незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя и о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины.