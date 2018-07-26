13:08 26.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100199884:roman_z

В сентябре вода для украинцев может подорожать

Стоимость воды в Украине может увеличиться уже с сентября этого года.

В сентябре вода для украинцев может подорожать

Как передает "Громадське", об этом сообщила заместитель председателя Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

Основными факторами подорожания станет инфляция, повышение зарплат, цена на свет и хлор поставщиком которого является предприятие "ДнепрАзот".

В итоге подорожания на 10-15 процентов стоит ожидать уже с сентября-октября. 

Бабий подчеркнула, что стоимость хлора уже повлияла на тариф водоснабжения. Цена уже точно возрастет на два-три процента.

Как сообщал "УРА-Информ", единственный в Украине завод по производству жидкого хлора для обеззараживания воды ДнепрАзот 25 июля отгрузил первую партию этого товара.


Поделиться
Читайте также:
 
В Житомирской области произошла авария со смертельным исходом - ФОТО Каждый второй автомобиль патрульной полиции был поврежден в ДТП Макаревич считает, что Россия украла Крым у Украины - ВИДЕО ВР Украины проведет аудит эффективности медреформы
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив