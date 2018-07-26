В сентябре вода для украинцев может подорожать

Как передает "Громадське", об этом сообщила заместитель председателя Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

Основными факторами подорожания станет инфляция, повышение зарплат, цена на свет и хлор поставщиком которого является предприятие "ДнепрАзот".

В итоге подорожания на 10-15 процентов стоит ожидать уже с сентября-октября.

Бабий подчеркнула, что стоимость хлора уже повлияла на тариф водоснабжения. Цена уже точно возрастет на два-три процента.

Как сообщал "УРА-Информ", единственный в Украине завод по производству жидкого хлора для обеззараживания воды ДнепрАзот 25 июля отгрузил первую партию этого товара.