21:33 26.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В июня госдолг Украины снова начал расти

Совокупный государственный долг Украины в июне текущего года вырос на 0,04%, или на 0,03 миллиардов долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

В июня госдолг Украины снова начал расти

По состоянию на 30 июня гарантированный долг страны составляет 76,29 миллиардов долларов. Об этом говорится в данных Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, Государственный и гарантированный государством долг на конец июня составил 1 998,03 млрд гривен, или 76,29 миллиардов долларов, против 1 993,08 миллиардов гривен, или 76,26 миллиардов долларов, месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 июня составил 1 732,10 миллиардов гривен или 66,14 миллиардов долларов против 1 730,76 миллиардов гривен или 66,22 миллиардов долларов месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц сократился на 0,11 миллиардов долларов до 37,52 миллиардов долларов, тогда как прямой внутренний долг вырос на 2,26 миллиардов гривен до 749,56 миллиардов гривен, а в долларовом эквиваленте вырос до 28,62 миллиардов долларов.

Гарантированный государством долг на 30 июня составил 265,93 миллиардов гривен, или 10,15 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, общий гарантированный осударственный долг Украины на протяжении апреля текущего 2018 года снизился на 0,41%, или на 0,32 миллиардов долларов. Таким образом, он составил 77,05 миллиардов долл.


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