Объявлены новые штрафы для владельцев евроблях

Кроме удешевления стоимости растаможки, в документах также говорится и о новых штрафах для владельцев "евроблях".

После принятия законопроектов все только и говорили о том, что принятые законы позволят снизить стоимость растаможивания. Однако в то же время парламент утвердил и новые штрафы для владельцев и водителей, которые нарушают сроки пребывания авто на иностранной регистрации, ввозимых в режиме транзита или временного ввоза.

Так, согласно законопроекту, предусмотрены следующие штрафы:

Для транзита:

8500 гривен за нарушение сроков пребывания более чем на 10 суток;

85000 гривен - от 20 до 30 суток;

170000 гривен или конфискация - за более чем 30 суток, а также разукомплектования транспортного средства.

Для временного ввоза:

17000 гривен за нарушение сроков пребывания на 10-20 суток;

85000 гривен - на 30 суток;

170000 гривен или конфискация - более 30 суток.

Как сообщал "УРА-Информ", Украина ежегодно будет терять 2 миллиарда гривен, если примут закон о авто на еврономерах. Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на заключение Кабинета Министров Украины.