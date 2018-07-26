Объявлены новые штрафы для владельцев евроблях

Недавно Верховая Рада Украины приняла в первом чтении законопроекты, которые должны урегулировать вопрос нерастаможенных авто.
Кроме удешевления стоимости растаможки, в документах также говорится и о новых штрафах для владельцев "евроблях".
После принятия законопроектов все только и говорили о том, что принятые законы позволят снизить стоимость растаможивания. Однако в то же время парламент утвердил и новые штрафы для владельцев и водителей, которые нарушают сроки пребывания авто на иностранной регистрации, ввозимых в режиме транзита или временного ввоза.
Так, согласно законопроекту, предусмотрены следующие штрафы:
Для транзита:
8500 гривен за нарушение сроков пребывания более чем на 10 суток;
85000 гривен - от 20 до 30 суток;
170000 гривен или конфискация - за более чем 30 суток, а также разукомплектования транспортного средства.
Для временного ввоза:
17000 гривен за нарушение сроков пребывания на 10-20 суток;
85000 гривен - на 30 суток;
170000 гривен или конфискация - более 30 суток.
Как сообщал "УРА-Информ", Украина ежегодно будет терять 2 миллиарда гривен, если примут закон о авто на еврономерах. Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на заключение Кабинета Министров Украины.