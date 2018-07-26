12:34 26.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман рассказал о продаже участков для добычи газа

С четверга 26 июля Кабинет министров Украины выставит на электронные аукционы 44 участка с запасами газа в 150 миллиардов кубометров.

Гройсман рассказал о продаже участков для добычи газа

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства.

Украинское правительство намерено принять решение об открытии геопространственных данных и аукционов. Так, уже подготовлены 44 участка с запасами 150 млрд кубометров газа, которые требуют инвестиций и новых технологий.

По словам главы правительства, украинское государство сможет достичь энергетической независимости за счет собственного газа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", национальная акционерная компания Нафтогаз Украины осуществила закупку природного газа у крупнейшего в мире нефтетрейдера компании Vitol. Так, предприятие приобрело около 25 млн кубов у нидерландского подразделения Vitol Gas and Power BV. Первые поставки осуществлены в июне через Венгрию. Стоит отметить, что это первые полноценные продажи природного газа компанией Vitol украинским контрагентам.


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