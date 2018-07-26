08:57 26.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Госказначейство намерено предоставить заем для выплаты пенсий в Украине

Государственная казначейская служба Украины вскоре намерена одолжить деньги Пенсионному фонду для выплаты пенсий в июле.

Госказначейство намерено предоставить заем для выплаты пенсий в Украине

Об этом сообщила глава ведомства Татьяна Слюз.

После совещания министров, было принято решение в ближайшие дни выделить займы для выплаты пенсий, чтобы покрыть краткосрочные кассовые разрывы поступлений ЕСВ.

При этом, по словам Слюз, Госказначейство полностью рассчиталось с ПФ, а задержки по выплатам пенсий, возникших относятся к ответственности фонда.

Так, ежедневно по мере поступления ЕСВ в Пенсионный фонд предоставляет платежные поручения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в "Укрпочте" и в Министерстве социальной политики пообещали разобраться с проблемой относительно задержек по выплате пенсий уже в ближайшие дни.В Пенсионном фонде надеются в этом месяце осуществить полное финансирование, и обещают приложить к этому максимум усилий, чтобы граждане получили пенсии вовремя.


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