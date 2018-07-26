Госказначейство намерено предоставить заем для выплаты пенсий в Украине

Об этом сообщила глава ведомства Татьяна Слюз.

После совещания министров, было принято решение в ближайшие дни выделить займы для выплаты пенсий, чтобы покрыть краткосрочные кассовые разрывы поступлений ЕСВ.

При этом, по словам Слюз, Госказначейство полностью рассчиталось с ПФ, а задержки по выплатам пенсий, возникших относятся к ответственности фонда.

Так, ежедневно по мере поступления ЕСВ в Пенсионный фонд предоставляет платежные поручения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в "Укрпочте" и в Министерстве социальной политики пообещали разобраться с проблемой относительно задержек по выплате пенсий уже в ближайшие дни.В Пенсионном фонде надеются в этом месяце осуществить полное финансирование, и обещают приложить к этому максимум усилий, чтобы граждане получили пенсии вовремя.