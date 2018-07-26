Евровидение-2017 обошлось Украины 800 миллионов гривен

Счетная палата провела проверку расходов, которые пошли на проведение Евровидения в Киеве в 2017 году.
Аудиторы выявили существенные нарушения в использовании средств на проведение песенного конкурса. Как сообщает в четверг, 26 июля, пресс-служба аудитора, Национальная общественная телерадиокомпания Украины потратила с нарушением действующего и бюджетного законодательства 46,2 миллионов гривен.
При этом 1,6 миллионов было потрачено не по целевому назначению, а 13,4 миллионов - не экономно. Также было допущено неэффективное управление девятью миллионами. Кроме этого, имеется просроченная дебиторская задолженность в 700 тысяч гривен.
В Счетной палате также отметили, что до настоящего времени не возвращено 430,6 миллионов гривен, которые были перечислены Европейскому вещательному союзу с резервного фонда госбюджета в 2016 году. Эти средства были финансовой гарантией для обеспечения проведения Евровидения. И на них сейчас наложен арест, - пояснили аудиторы.
В целом, по данным Счетной палаты, на подготовку и проведение Евровидения в Украине потрачено:
325,3 миллионов гривен из общего фонда госбюджета;
192,8 миллионов гривен субвенций из местного бюджета Киева;
77,4 миллионов гривен от хозяйственной деятельности, полученных НОТУ во время подготовки конкурса;
192 миллионов гривен других центральных органов исполнительной власти Украины и КГГА.
Совокупные расходы составляют 787,5 миллионов гривен. При этом, изначально предполагалось потратить 655 миллионов гривен.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало наложило арест на 15 миллионов евро финансовых гарантий Украины на проведение Евровидения-2017. Со своей стороны, Украина обжаловала заморозку этих средств, но деньги до сих пор арестованы.