Доллар в четверг в обменниках не изменился

Наличный евро набрал четыре копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,75 гривен, а евро можно купить по 31,40 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,85 - 26,67, продажи 26,63 - 27,10 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,5095, продажи - 26,7491 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,20, продажи - 31,15 - 31,90 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,8740, продажи - 31,4022 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,170, продажи - 4,150 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,876, продажи 4,281 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 25 июля 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим днем вырос на 17 копеек. Наличный евро также набрал 17 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,75 гривен, а евро можно было купить по 31,36 гривен.