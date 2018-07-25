Зубко назвал города, рискующие зимой остаться без тепла

Эти города могут остаться без газа, а значит и без отопления. Об этом в среду, 25 июля, во время селекторного совещания по подготовке к отопительному сезону заявил министр регионального развития Геннадий Зубко.

По его словам, общая картина по расчетам за потребленный газ и электроэнергию улучшилась за последний месяц на 4%. Вместе с тем ситуация до сих пор остается крайне неудовлетворительной.

Лидеры по расчетам - Черкасская, Львовская, Полтавская, Донецкая области и город Киев, однако состояние расчетов даже в столице до сих пор остается на низком уровне. Критическая ситуация в Ровенской, а также Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях, где состояние расчетов составляет менее 73%, - пояснил Зубко.

В связи с чем он обратился к главам ОГА с просьбой взять под контроль ситуацию по этим городам, а также поручил заместителю председателя Киевской ОГА провести на уровне области заседание штаба по ТЭБ и ЧС по предотвращению чрезвычайных последствий непосредственно в городе Коцюбинском.

Зубко также напомнил, что сложившаяся на сегодняшний день ситуация не позволяет говорить о своевременном получении номинации от Нафтогаза в сентябре.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня на заседании Зубко заверил, что Кабинет министров Украины в четверг, 26 июля, примет решение по обеспечению резерва жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды на уровне государственного резерва.