Венгрия передала Закарпатью партию жидкого хлора

Он пойдет на обеззараживание питьевой воды. Как сообщила пресс-служба главы Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля, грузовик с хлором прибыл из Венгрии через Международный пункт пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе.

С венгерской стороны груз сопровождал генеральный консул Венгрии в Ужгороде Йожеф Бугайла, с украинской стороны партию хлора в присутствии средств массовой информации принял глава Москаль.

При этом глава ОГА отметил, что после возникновения в Украине критической ситуации с поставками хлора отечественного производства в Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде было направлено официальное обращение с просьбой о помощи.

И сразу получили положительный ответ. Сегодня прибыли три тонны жидкого хлора, которые получит Ужгородский водоканал. А оттуда мы распределим это стратегически важное вещество по районам в зависимости от потребности. В целом Венгрия готова поставить 15 тонн хлора, которого хватит для бесперебойной работы 18 предприятий водоканала Закарпатья в течение полутора месяцев, - рассказал Москаль, добавив, что

проблема с хлором в Украине имеет искусственное, а не объективное основание, в результате чего могут пострадать простые люди.

В свою очередь Йожеф Бугайла отметил, что Венгрия, как и Украина, использует хлор для обеззараживания питьевой воды и имеет собственное его производство и поэтому прекрасно понимает, к чему может привести отсутствие этого вещества на предприятиях водоканала.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня единственный в Украине завод по производству жидкого хлора для обеззараживания воды ДнепрАзот отгрузил первую партию хлора. Первые цистерны уже прибыли в Харьков. Вместе с тем сам ДнепрАзот заработал только на 10% от своей мощности.