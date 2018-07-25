09:35 25.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100199739:Polishuk

В Украину за последние полгода ввезли автомобилей на миллиард долларов

В первом полугодии текущего года импорт легковых автомобилей в Украину составил 985,3 миллионов долларов.

В Украину за последние полгода ввезли автомобилей на миллиард долларов

При этом наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Японии. Их сумма составила 171,5 миллионов долларов.

Как сообщила в среду утром, 25 июля, пресс-служба Государственной фискальной службы, на втором месте оказалась Германия - импорт составил более чем 163,4 миллионов долларов.

Замыкают тройку лидеров Соединенные Штаты Америки с результатом 138,6 миллионов долларов.

Также в ГФС сообщили, что в январе-июне Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 3,9 миллионов долларов. При этом больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, США и Турции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 июля депутаты поддержали в первом чтении два законопроекта, направленных на смягчение условий растаможки автомобилей.

Законопроект также поддержал Кабмин, несмотря на то, что из-за него бюджет будет терять два миллиарда гривен ежегодно.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинцы официально на руках имеют около миллиона единиц оружия С Сентября по месту жительства можно регистрироваться онлайн Американский Конгресс будет поддерживать украинскую оборону в 2019 году Пошлины на товары с ЕС могут быть сняты на взаимной основе, - Трамп
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив