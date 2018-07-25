В Украину за последние полгода ввезли автомобилей на миллиард долларов

При этом наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Японии. Их сумма составила 171,5 миллионов долларов.

Как сообщила в среду утром, 25 июля, пресс-служба Государственной фискальной службы, на втором месте оказалась Германия - импорт составил более чем 163,4 миллионов долларов.

Замыкают тройку лидеров Соединенные Штаты Америки с результатом 138,6 миллионов долларов.

Также в ГФС сообщили, что в январе-июне Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 3,9 миллионов долларов. При этом больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, США и Турции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 13 июля депутаты поддержали в первом чтении два законопроекта, направленных на смягчение условий растаможки автомобилей.

Законопроект также поддержал Кабмин, несмотря на то, что из-за него бюджет будет терять два миллиарда гривен ежегодно.