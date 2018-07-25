В Минрегионе рассказали, что Украина почти готова к отопительному сезону

Однако по словам замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуарда Кругляка, все же есть опасения в отношении подготовки к отопительному сезону по некоторым областям.

Кругляк также отметил, что из предусмотренных на подготовку жилищного фонда к отопительному сезону почти двух миллиардов гривен уже использовано более 42 процентов этих денег.

Как сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины в четверг, 26 июля, примет решение по обеспечению резерва жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды на уровне государственного резерва. Об этом в среду во время селекторного совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону 2018-2019 года и обеспечения водоканалов необходимыми реагентами, сообщил вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.