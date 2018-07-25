В Борисполе начали строить платформы для приема поездов

Об этом сообщает avianews.com.

Примерно в 200 метрах от входа в терминал предполагается возвести два перона для приема поездов, которые соединят Киев и международный аэропорт "Борисполь".

Кроме этого, строители нначали возводить насыпь для подготовки к прокладке железнодорожного полотна.

Напомним, в феврале премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев и аэропорт "Борисполь" соединят скоростной железнодорожной линией. Поезд планируют запустить к 1 декабря этого года.

Как сообщал "УРА-Информ", уже построено 1400 м пути от главного пути до начала эстакады. По плану эти работы должны были выполнены до 1 августа этого года, а они завершены 9 июля. Следующий этап - строительство самой эстакады.