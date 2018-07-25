10:34 25.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Стала известна задолженность "Укроборонпрома" перед компаниям РФ

Государственный концерн "Укроборонпром" опубликовал сумму долга, который Верховная Рада разрешила не возвращать российским фирмам

Стала известна задолженность

В тексте документа сказано, что по состоянию на сегодня задолженность предприятий-участников государственного концерна перед российскими компаниями составляет 3,8 млрд грн.

К слову, соглашения из-за которых получилась такая ситуация были заключены с предприятиями-участниками концерна до 2014 года. Однако, не уточняется о каких именно контрактах идет речь.

В ведомстве утверждают, что указанная сумма задолженности предприятий не является критической для отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине наблюдается повышенный рост  задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Как заявляет Рева, поднятие украинской задолженности за использование населением жилищно-коммунальных услуг 4 мая достиг планки в приблизительные 40 млрд гривен.


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