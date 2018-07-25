США выделил 300 миллионов на изготовление Джавелинов

Вашингтон отвергает идею Путина об организации референдума в Донбассе Глава Кремля внес такое предложение в разговоре с глазу на глаз с Дональдом Трампом на саммите в Хельсинки, чтобы "разрешить" конфликт на востоке Украины, пишет корреспондент Le Monde в Москве Изабель Мандро.

Украина получит "Джавелины" в 2018 году, - Полторак Министр обороны Степан Полторак уверен, что в 2018 году Украина точно получит летальные комплексы обороны "Джавелин". Об этом передает "Голос Америки".