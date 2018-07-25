12:18 25.07.2018 | Экономика | Новости
100199765:roman_z

США выделил 300 миллионов на изготовление Джавелинов

Министерство обороны США выделило более 307 миллионов долларов на изготовление противотанковых ракетных комплексов Javelin для поставок в другие страны.

США выделил 300 миллионов на изготовление Джавелинов

Об этом сообщает пресс-службы оборонного ведомства США.

Так, среди стран, которые получат установки - Украина, Австралия, Эстония, Литва, Турция и Тайвань.

Приблизительная дата окончания изготовления - 31 августа 2021 года.

Как сообщал "УРА-Информ", впервые испытания противотанкового комплекса третьего поколения Javelin в Украине произошло на одном из военных полигонов 22 мая.

Также специальный посланник Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что выдача противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" украинскому государству не должна вызывать каких-либо вопросов.


Поделиться
Читайте также:
 
Гройсман велел к концу недели урегулировать ситуацию с выплатами пенсий в регионах Украина установила рекорд по экспорту рапса В Украине стартовала "вторая волна" подписания договоров с медучреждениями Наличный доллар в среду поднялся до 26,75 гривен
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив