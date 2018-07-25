США выделил 300 миллионов на изготовление Джавелинов

Министерство обороны США выделило более 307 миллионов долларов на изготовление противотанковых ракетных комплексов Javelin для поставок в другие страны.
Об этом сообщает пресс-службы оборонного ведомства США.
Так, среди стран, которые получат установки - Украина, Австралия, Эстония, Литва, Турция и Тайвань.
Приблизительная дата окончания изготовления - 31 августа 2021 года.
Как сообщал "УРА-Информ", впервые испытания противотанкового комплекса третьего поколения Javelin в Украине произошло на одном из военных полигонов 22 мая.
Также специальный посланник Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что выдача противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" украинскому государству не должна вызывать каких-либо вопросов.