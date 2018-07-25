10:19 25.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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С начала 2019 года в Украине значительно вырастут цены на алкоголь - ФОТО

Министерство экономического развития и торговли Украины несмотря на ежемесячное подорожание табачных и алкогольных изделий, намерено вновь повысить минимальные цены на отдельные виды алкогольных напитков.

С начала 2019 года в Украине значительно вырастут цены на алкоголь - ФОТО

Об этом говорится в тексте документа, который разработало министерство. Такое повышение обусловлено подорожанием компонентов производства, а именно подорожанием спирта, тары, комплектующих.

В инициативе заложено повышение цен на: водку и ликеро-водочные изделия – на 12,4-19,6%, виски, ром и джин – на 12%, коньяк (бренди) – на 6,6-9,5%, вина – на 4,5-13,5%.

После принятия закона минимальная цена бутылки водки 0,5 л поднимется с 79,55 до 89,4 грн. Виски подорожает со 159,8 грн до 179 грн, ром и джин прибавят в цене около 20 грн и будут стоить почти 170 грн. Вино с 37 грн подорожает до 42 грн, а шампанское – с 79,19 до 89 грн.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в июне текущего года по сравнению с маем цены на пиво, вино и сигареты выросли. В частности, бутылка пива объемом 0,5 литров подорожала на четыре копейки и стоит 14,51 гривен.


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