12:32 25.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко "дал добро" на повышение пенсий чернобыльцам

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ согласно которому повышаются пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания в результате Чернобыльской катастрофы, для людей из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Порошенко

Также повышеные выплаты пенсий получат семьи в связи с потерей кормильца из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Документом также планируется принять меры способствующие реабилитации и возрождению территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате атомной аварии.

Указом предусмотрено и развитие Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника как уникального природно-заповедного объекта.

Теперь Кабмин в шестимесячный срок должен внести в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уменьшения платы за землю за земельные участки в зоне отчуждения, зоне безусловного (обязательного) отселения, переданные в постоянное пользование природоохранным учреждениям, определив ее размер - не более 15 процентов от размера земельного налога.

Как писал "УРА-Информ", правительство ввело новый порядок выдачи удостоверений лицам, пострадавшим вследствие катастрофы на ЧАЭС, и другим категориям граждан. В частности статус чернобыльца будут определять региональные комиссии.


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