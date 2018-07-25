Порошенко "дал добро" на повышение пенсий чернобыльцам

Также повышеные выплаты пенсий получат семьи в связи с потерей кормильца из числа участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Документом также планируется принять меры способствующие реабилитации и возрождению территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате атомной аварии.

Указом предусмотрено и развитие Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника как уникального природно-заповедного объекта.

Теперь Кабмин в шестимесячный срок должен внести в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно уменьшения платы за землю за земельные участки в зоне отчуждения, зоне безусловного (обязательного) отселения, переданные в постоянное пользование природоохранным учреждениям, определив ее размер - не более 15 процентов от размера земельного налога.

Как писал "УРА-Информ", правительство ввело новый порядок выдачи удостоверений лицам, пострадавшим вследствие катастрофы на ЧАЭС, и другим категориям граждан. В частности статус чернобыльца будут определять региональные комиссии.