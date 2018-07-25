14:58 25.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нардепы решили, что в Украине "развелось" очень много аптек

Парламентарии предлягают сократить число аптек с учетом их количества на определенную территорию.

Нардепы решили, что в Украине

Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в стенах Верховной Рады.

Нардепы считают, что уменьшение концентрации аптек, они смогут стать прибыльными и лучше выполнять свои функции по обеспечению населения лекарствами.

Отметим, что принятие закона отменит аптечные сети, поскольку отдельным предпринимателям позволят держать одну единственную аптеку, а компаниям - не более четырех и только в рамках одной области.

Как сообщал "УРА-Информ", руководитель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала от премьер-министра Украины Владимира Гройсмана предоставить немедленное финансирование кампании по обеспечению бесплатным инсулином людей с сахарным диабетом.


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