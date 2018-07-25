11:55 25.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Наличный доллар в среду поднялся до 26,75 гривен

В обменных пунктах Украины в среду, 25 июля 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим днем вырос на 17 копеек.

Наличный доллар в среду поднялся до 26,75 гривен

Наличный евро также набрал 17 копеек. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,75 гривен, а евро можно купить по 31,36 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,80 - 26,65, продажи 26,60 - 27,10 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,4881, продажи - 26,7495 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,17, продажи - 31,05 - 31,95 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,8359, продажи - 31,3676 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,160, продажи - 4,150 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,859, продажи 4,278 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 24 июля 2018 года, наличный доллар по сравнению с предыдущим днем вырос на восемь копеек. Наличный евро поднялся на четыре копейки. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,58 гривен, а евро можно было купить по 31,19 гривен.


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