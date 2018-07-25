Минрегионстрой заверили, что кризис с жидким хлором миновал

На сегодняшний день ситуация находится под контролем. В Украине уже несколько водоканалов обеззараживают воду с помощью румынского хлора.

Об этом в среду, 25 июля, сообщило Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По данным ведомства, в будущем будет еще поставка хлора из Узбекистана.

Также сообщается, что предприятие "ДнепрАзот" возобновило работу хлорной группы цехов, и первую цистерну с реагентом получил Харьков.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что недавняя ситуация с хлором демонстрирует ненадлежащее исполнение своих обязанностей местной властью, особенно в условиях финансовой децентрализации, когда средств на местах достаточно.

Напомним, 25 июля предприятие "ДнепрАзот" отгрузило первую партию жидкого хлора после возобновления работы.

В то же время, как сообщал УРА-Информ, Ассоциация Водоканалов утверждает, что из-за проблем с хлором цены на воду вырастут во всех городах.