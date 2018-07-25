12:59 25.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100199766:Polishuk

Кабмин в четверг решит вопрос с обеспечением госрезерва хлора, - Зубко

Кабинет министров Украины в четверг, 26 июля, примет решение по обеспечению резерва жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды на уровне государственного резерва.

Кабмин в четверг решит вопрос с обеспечением госрезерва хлора, - Зубко

Об этом в среду во время селекторного совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону 2018-2019 года и обеспечения водоканалов необходимыми реагентами, сообщил вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Он также отметил, что уже завтра на заседании правительстве будет принято соответствующее решение. В стране наблюдается низкий уровень контроля по обеспечению реагентами, необходимыми для работы водоканалов в штатном режиме.

При этом Зубко сообщил, что Украина приступила к импортным поставкам из Румынии и Узбекистана.

Когда мы анализировали тот же хлор, то выяснилось, что абсолютно разные цены закупки одного и того же материала от одного, фактически монопольного, поставщика в Украине, - отметил вице-премьер, добавив, что есть предприятия, которые закупают хлор по 12-15 тысяч гривен, а есть предприятий, закупающих хлор по 67 тысяч гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, единственный в Украине завод по производству жидкого хлора для обеззараживания воды ДнепрАзот сегодня отгрузил первую партию хлора. Но сам ДнепрАзот заработал только на 10% от своей мощности.


Поделиться
Читайте также:
 
США выделил 300 миллионов на изготовление Джавелинов Гройсман велел к концу недели урегулировать ситуацию с выплатами пенсий в регионах Украина установила рекорд по экспорту рапса В Украине стартовала "вторая волна" подписания договоров с медучреждениями
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив