Кабмин в четверг решит вопрос с обеспечением госрезерва хлора, - Зубко

Об этом в среду во время селекторного совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону 2018-2019 года и обеспечения водоканалов необходимыми реагентами, сообщил вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Он также отметил, что уже завтра на заседании правительстве будет принято соответствующее решение. В стране наблюдается низкий уровень контроля по обеспечению реагентами, необходимыми для работы водоканалов в штатном режиме.

При этом Зубко сообщил, что Украина приступила к импортным поставкам из Румынии и Узбекистана.

Когда мы анализировали тот же хлор, то выяснилось, что абсолютно разные цены закупки одного и того же материала от одного, фактически монопольного, поставщика в Украине, - отметил вице-премьер, добавив, что есть предприятия, которые закупают хлор по 12-15 тысяч гривен, а есть предприятий, закупающих хлор по 67 тысяч гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, единственный в Украине завод по производству жидкого хлора для обеззараживания воды ДнепрАзот сегодня отгрузил первую партию хлора. Но сам ДнепрАзот заработал только на 10% от своей мощности.