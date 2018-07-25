14:15 25.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Из-за проблем с хлором подорожает вода по всей Украине

Из-за роста цены на хлор, который используют предприятия водного хозяйства для очистки воды, ее стоимость вырастет.

Из-за проблем с хлором подорожает вода по всей Украине

Об этом сказала в эфире одного из украинских телеканалов вице-президент Ассоциации Водоканалов Украины Ольга Бабий.

"ДнепрАзот" увеличил цену на хлор почти в пять раз, а это в свою очередь повлечет повышение цены на воду для каждого украинца на 2-3 процента.

На сегодняшний день "ДнепрАзот" является единственным производителем жидкого хлора в Украине. Теперь решение по этому вопросу и ситуации, которая сложилась с водой и повышении цены на нее, должны принимать АМКУ и СБУ.

Перебои с поставками хлора привели к тому, что Украине придется искать запасные пути поставок этого очистительного средства. Так уже планируют создавать резервный фонд хлора и импортировать его из-за рубежа. Но нет худа без добра. Украинские ученые начнут разработку альтернативных методов очистки воды.

Как сообщал "УРА-Информ", Кабинет министров Украины в четверг, 26 июля, примет решение по обеспечению резерва жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды на уровне государственного резерва.


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