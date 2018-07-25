13:34 25.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Госказначейство в ближайшие время выделит ссуды Пенсионному фонду

В ближайшее время Государственная казначейская служба выделит Пенсионному фонду Украины ссуды.

Госказначейство в ближайшие время выделит ссуды Пенсионному фонду

Деньги пойдут на покрытие кассового разрыва по поступлениям единого социального взноса и финансированию выплат пенсий в июле. Как сообщила в среду, 25 июля, во время селекторного совещания глава ведомства Татьяна Слюз, сегодня состоялось совещание с премьер-министром.

По итогам было принято, что сегодня и завтра ГКСУ предоставит ссуду. Вместе с тем Слюз заверила, что ее ведомство полностью рассчиталось с ПФ, а возникшие задержки по выплатам пенсий относятся к ответственности фонда.

Мы своевременно все финансируем. Но возникли временные кассовые разрывы, поэтому мы протягиваем руку помощи, – пояснила она.

Как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Владимир Гройсман поручил ПФ до конца текущей недели урегулировать ситуацию с задержкой выплат пенсий в июле. Он назначил служебное расследование относительно действий руководителя ПФ и руководителей в регионах.

Напомним, в ПФ пояснили задержку выплаты пенсий в июле кассовым разрывом поступлений от ЕСВ, уточнив, что с начала текущего месяца на выплату пенсий направлено 24,9 миллиардов гривен.


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