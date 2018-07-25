08:59 25.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100199736:nastya

Американский Конгресс будет поддерживать украинскую оборону в 2019 году

Конгресс США предлагает продолжить работу в сфере финансовой поддержки Украины в оборонном секторе в 2019 бюджетном году. Об этом сообщает посольство Украины в Америке.

Американский Конгресс будет поддерживать украинскую оборону в 2019 году

Так, согласно докладу, предполагается, что будет предоставлена помощь на укрепление безопасности Украины на 250 млн долларов.

Деньги будут направлены на поддержание реформ в сфере обороны, разработанных с использованием помощи в сфере безопасности, предоставляемой в рамках этого и других органов.

Однако, из указанной суммы 50 млн долларов должно быть направлено на летальные виды вооружений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Совет Европейского союза утвердил предоставление украинскому государству один миллиарда евро макрофинансовой помощи. Как отмечается, главными требованиями для получения кредита представители Совета Европейского союза назвали запуск системы проверки электронных деклараций, проверка данных о бенефициарах компаний и создание Антикоррупционного суда, который соответствовал бы рекомендациям Венецианской комиссии.


Поделиться
Читайте также:
 
Пошлины на товары с ЕС могут быть сняты на взаимной основе, - Трамп В Украине обесточенными остаются 66 населенных пунктов Азербайджан отказался выдавать Украине подозреваемого в избиении депутата Найема, - Енин Боевики на Донбассе за сутки 33 раза нарушали режим прекращения огня
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив