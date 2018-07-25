Американский Конгресс будет поддерживать украинскую оборону в 2019 году

Так, согласно докладу, предполагается, что будет предоставлена помощь на укрепление безопасности Украины на 250 млн долларов.

Деньги будут направлены на поддержание реформ в сфере обороны, разработанных с использованием помощи в сфере безопасности, предоставляемой в рамках этого и других органов.

Однако, из указанной суммы 50 млн долларов должно быть направлено на летальные виды вооружений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Совет Европейского союза утвердил предоставление украинскому государству один миллиарда евро макрофинансовой помощи. Как отмечается, главными требованиями для получения кредита представители Совета Европейского союза назвали запуск системы проверки электронных деклараций, проверка данных о бенефициарах компаний и создание Антикоррупционного суда, который соответствовал бы рекомендациям Венецианской комиссии.