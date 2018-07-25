​Украина работает над увеличением торговли с Израилем

Соответствующее заявление сделал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив на своей странице в Facebook.

Чиновник рассказал, что об этом он договорился после встречи с министром экономики и промышленности Израиля Эли Коэном. Между политиками была договоренность, на протяжении пяти следующих лет увеличить товарооборот до двух млрд долларов.

Также Кубив добавил, что страны намерены развивать кооперацию в сфере инноваций и высоких технологий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американский глава государства Дональд Трамп заверил, что он обязательно ответить на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о торговой торговле его страны. Как отмечается, глава правительства Канады раскритиковал торговлю США. В частности, что Джастин Трюдо назвал несправедливыми новые "металлургические" пошлины Вашингтона.