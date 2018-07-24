В Украине выросли объемы строительства

Заместитель главы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе заявил, что в украинском государстве в І полугодии текущего года объемы строительства выросли по меньшей мере на 3%.
Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Facebook.
Так, в своем посте Парцхаладзе сообщил, за I полугодие 2018 было выполнено строительных работ на 48 млрд гривен.
При этом, заместитель главы Минрегиона также сообщил, что индекс строительства инженерных сооружений составил 107,5%, а зданий - 98,8%. Из них: жилых - 97,7%, а нежилых - 100%.
"Лидерами по темпам роста являются: Ивано-Франковская (141,5%), Одесская (133,8%), Черновицкая (122,4%) области", - написал Парцхаладзе.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на украинском строительном рынке сегодня часто можно встретить предложения приобрести коттедж по цене квартиры. И это не маркетинговая уловка. Каркасное строительство домов по канадской технологии делает такую перспективу возможной.