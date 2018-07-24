10:16 24.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине на 2-3% может подорожать вода

Из-за увеличения стоимости хлора тариф на воду для украинцев может вырастит.

В Украине на 2-3% может подорожать вода

Такое подорожание может составит около 2-3%. Об этом в понедельник вечером, 23 июля, в эфире одного из украинских телеканалов завила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий.

По ее мнению, "Днепразот" вышел из этой ситуации с красивым лицом. Во-первых, повышение цены на хлор повлияет на каждого потребителя в Украине, потому что за счет увеличения стоимости хлора стоимость воды также вырастет.

Когда мы говорим об их монопольном положении, то они де-факто не признанный монополист, они просто являются монополистом и надо будет с этим что-то делать, - считаект эксперт, добавив, что решение по "Днепразоту" должны принимать такие органы, как Антимонопольный комитет и СБУ, потому что это вопрос национальной безопасности.

Вместе с тем Бабий подчеркнула, что "Днепразот" увеличил цену на хлор с 11 тысяч гривен за тонну до 47,2 тысячи гривен с НДС, то есть почти в пять раз.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 июля Днепразот объявил о возобновлении работы цехов по производству хлора. Выпуск продукции ожидается в ближайшее время.

Антимонопольный комитет признал остановку производства Днепразота незаконной, а жалобу на заниженные цены на хлор безосновательной.


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