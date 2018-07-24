09:15 24.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В июне в Украине выросло промпроизводство

Промышленное производство в Украине в июне 2018 года выросло на 2,2% по сравнению с июнем прошлого года.

В июне в Украине выросло промпроизводство

Такие данные в понедельник, 23 июля, опубликовала Государственная служба статистики. По данным статистического ведомство с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июне этого года к июню прошлого возросло на 2,5%, тогда как в мае этого к маю прошлого года - на 2,9%.

Госстат указывает также, что по отношению к предыдущему месяцу в июне этого года промышленное производство возросло на 0,2% как с учетом сезонного фактора, так и без него.

Согласно данным ведомства, в целом за первое полугодие 2018 года рост промышленного производства составил 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним как сообщал УРА-Информ, Украина опустилась с 12 на 14 место в рейтинге мировых производителей стали, пропустив вперед Тайвань и Мексику.


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