"Укртелеком" вновь намерен повысить тарифы

В пресс-службе ведомства говорится о том, что в среднем оператор запросил у регулятора повышение предельных тарифов на фиксированную телефонию на 14% с 1 ноября 2018 года и еще на 10% с января-2019.

Причиной такой необходимости является рост себестоимости связи в сельской местности. Отметим, что сейчас самый дорогой пакет "Укртелекома" стоит приблизительно 73 грн.

С начала текущего года "Укртелеком" получил 153 млн грн чистой прибыли, что на 24,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Ощадбанк добился в Верховном Суде отмены судебных решений, по которым Укртелеком имел право не платить банку более одного млрд грн по договору купли-продажи облигаций. Таким образом, Ощадбанк приобрел право на принудительное взыскание с Укртелекома задолженности по договору купли-продажи облигаций на сумму 1,1 млрд грн.