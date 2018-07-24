15:52 24.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
100199684:nastya

"Укртелеком" вновь намерен повысить тарифы

Компания "Укртелеком" обратилась в Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации, с просьбой о повышении предельных тарифов на фиксированную телефонию на 14 процентов с начала ноября.

В пресс-службе ведомства говорится о том, что в среднем оператор запросил у регулятора повышение предельных тарифов на фиксированную телефонию на 14% с 1 ноября 2018 года и еще на 10% с января-2019.

Причиной такой необходимости является рост себестоимости связи в сельской местности. Отметим, что сейчас самый дорогой пакет "Укртелекома" стоит приблизительно 73 грн.

С начала текущего года "Укртелеком" получил 153 млн грн чистой прибыли, что на 24,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Ощадбанк добился в Верховном Суде отмены судебных решений, по которым Укртелеком имел право не платить банку более одного млрд грн по договору купли-продажи облигаций. Таким образом, Ощадбанк приобрел право на принудительное взыскание с Укртелекома задолженности по договору купли-продажи облигаций на сумму 1,1 млрд грн.


Поделиться
Читайте также:
 
"Шахтер" представил новую выездную форму Сильные пожары в Швеции уничтожили 25 тыс. гектаров леса В Сети появились видео последствий смертельных пожаров в Греции - ВИДЕО Китайские инвесторы готовы инвестировать в Украину
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив