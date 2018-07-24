07:54 24.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина возобновит выпуск облигаций в евро, - Маркарова

Украина планирует увеличить объем заимствований.

Украина возобновит выпуск облигаций в евро, - Маркарова

В частности, страна возобновить выпуск облигаций внешнего государственного займа в евро. Об этом в понедельник, 23 июля, заявила исполняющий обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова. По ее словам, Украина также будет брать взаймы в долларах и планирует увеличивать выпуск облигаций в своей национальной валюте.

Прошло некоторое время с тех пор, как мы выпустили облигации в евро, но мы можем исследовать и другие рынки, - пояснила она, добавив, что не исключает возможности впервые осуществить выпуск облигаций в китайском юане.

Макарова также заверила, что выпуск облигаций в евро может состояться уже в этом году, в зависимости от рыночных условий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Маркарова рассказала, что Украина ведет "очень конструктивные переговоры" с Международным валютным фондом относительно новых цен на газ для населения.


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