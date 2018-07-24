Украина поднялась на 131 место в рейтинге инвестпривлекательности

Таким образом, наша страна улучшила свой результат на три позиции по сравнению с 2017 годом. Как сказано в рейтинге, опубликованном компанией во вторник, 24 июля, индекс ориентирован на три направления:

экономическое (доход на душу населения, задолженность, инфляция и другое).

политическое (политическая стабильность, качество регулирования, власть закона, контроль коррупции, свобода торговли, инвестиционная свобода).

социокультурное (рост населения, уровень безработицы, потребление товаров и услуг, качество системы здравоохранения и образования, свобода труда).

В общем зачете представлены 174 страны со всех континентов - исключены лишь государства с населением менее 150 000 человек, а также Куба, Западный берег реки Иордан, Сомали, Западная Сахара, Люксембург и Сирия.

Стоит учитывать, что данные, как отмечается в тексте исследования, в основном взяты за 2016 год.

Изменений по сравнению с прошлогодним индексом немного. В первой пятерке, например, всего один новичок - на пятую строчку вышла Ирландия.

Топ-10 стран в рейтинге инвестиционной привлекательности

Сингапур

Гонконг

Швейцария

Нидерланды

Ирландия (+1)

Дания (-1)

Норвегия (-1)

Великобритания (+1)

Канада (+3)

Австралия (+1)

Из десятки выпали Германия и Новая Зеландия, но это связано с высокой конкуренцией за топовые позиции, а не существенном ухудшении бизнес-климата в стране.

Украина, находясь на 131 месте, показала лучшие результаты в экономическом и социокультурном направлениях.

В политическом рейтинге страна на 145 месте из 174. В общем зачете Украина опережает Мьянмар, Джибути, Сенегал, Узбекистан и Свазиленд. Ближайшие конкуренты в порядке возрастания позиций: Бенин, Мьянма, Таджикистан, Алжир, Сан-Томе и Принсипи.

Из ближайших стран лучшие результаты у Чехии (24), Словении (31), Литвы (34), Польши (35), Латвии (37). При этом Казахстан вышел на 65 место, Беларусь заняла 80 строчку, а Россия - 95, войдя в список самых быстрорастущих с 14 добавленными позициями.

По данным IBC, страна занимает второе место в мире по оценочному количеству смертей от загрязнения воздухом - в 2015 году показатель составлял 126,8 человек на 100 000 жителей.

Помимо этого, Украина заняла 82 место в рейтинге индекса использования ресурсов, как и в прошлогоднем индексе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина оказалась на 49 позиции из 167 стран мира в рейтинге распространенност современного рабства. Как сказано в данных Глобального индекса рабства, опубликованные на сайте организации в четверг, 19 июля, в Украине насчитывается 286 тысяч людей, живущих в условиях современного рабства.