Украина нацелена выйти на внешние рынки с облигациями в евро и гривнах

Министерство финансов Украины намерено расширить спектр предлагаемых международным инвесторам долговых инструментов, дополнив еврооблигации в долларах бумагами в евро, гривнах.
Как сообщила исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова, также возможен выход и в других валютах.
Министр отметила, что украинское правительство планирует быть более активным на внутреннем рынке.
Главной задачей правительства правильно распределить бюджетные средства и убедить их в макроэкономической стабильности. К слову в Украине уже девятый квартал идет постоянный рост валюты.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада приняла закон "О валюте", что обеспечит переход Украины к новой модели валютного регулирования. За принятие соответствующего законопроекта № 8152 во втором чтении и в целом проголосовали 228 народных депутатов.