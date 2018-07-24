Украина нацелена выйти на внешние рынки с облигациями в евро и гривнах

Как сообщила исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова, также возможен выход и в других валютах.

Министр отметила, что украинское правительство планирует быть более активным на внутреннем рынке.

Главной задачей правительства правильно распределить бюджетные средства и убедить их в макроэкономической стабильности. К слову в Украине уже девятый квартал идет постоянный рост валюты.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Верховная Рада приняла закон "О валюте", что обеспечит переход Украины к новой модели валютного регулирования. За принятие соответствующего законопроекта № 8152 во втором чтении и в целом проголосовали 228 народных депутатов.