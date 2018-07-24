Украина импортировала рекордное количество польмового масла

Только в июне было импортировано из Индонезии около 8,7 тыс. тонн пальмового масла, из Малайзии - 3 тыс. тонн, из Швеции - 71 тонну, из других стран - 97 тонн.

В свою очередь на экспорт в 2018 году, этой продукции было выставлено всего 1,9 тыс. тонн пальмового масла.

Ранее ВРУ приняла законопроект о запрете использования пальмового масла в продуктах питания.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Китай значительно увеличит объем товаров и услуг, которые он будет готов покупать у США. Так, в ходе встречи китайских представителей в стенах Белого дома с Дональдом Трампом, было решено начать процесс взаимного прекращение торгово-экономического противостояния в регионе АТР.