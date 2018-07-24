08:32 24.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Переговоры с МВФ по газу и бюджету в Минфине считают конструктивными

Украина ведет "очень конструктивные переговоры" с Международным валютным фондом по новых цен на газ для населения.

Переговоры с МВФ по газу и бюджету в Минфине считают конструктивными

Об этом в понедельник, 23 июля, в Лондоне заявила исполняющий обязанности министра финансов Оксана Маркарова. По ее словам, с момента ее назначения на пост руководителя ведомства, этот вопрос стал один из основных приоритетов для возобновления и активного участия в переговорах с МВФ.

Она также высказала мнение, что сейчас идут очень хорошие дискуссии, заверив, что Украина улучшила показатели исполнения государственного бюджета.

Когда мы начали обсуждение ранее, у нас были только результаты первого квартала. Теперь у нас есть результаты за шесть месяцев, которые лучше, чем мы ожидали в первом квартале, - сказала руководитель Минфина.

Маркарова также заявила, что соглашение поможет Украине возобновить финансовые поступления от фонда в рамках льготного кредита на 17,5 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина уже год ведет переговоры с Международным валютным фондом относительно цены на газ.


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