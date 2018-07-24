01:30 24.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НБУ купит электромобилей на 2,8 миллионов гривен

Национальный банк Украины в понедельник, 22 июля, объявил тендер на закупку электромобилей.

НБУ купит электромобилей на 2,8 миллионов гривен

Общая сумма покупки составит 2,8 миллиона гривен. Как сказано в тендерной документации ведомства, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro, тендер объявлен на закупку трех электрических транспортных средств марки Hyundai Ioniq Electric (или эквивалент) 2018 года выпуска.

Количество мест с водителем - пять, а ожидаемая стоимость закупки - 2 844 183 гривны.

Период уточнений установлен до 31 июля, а период обжалования условий - до 6 августа.

Конечный срок подачи заявок - 10 августа, а начало аукциона - 13 августа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины объявил тендер на закупку велопарковки на шесть мест. Общая стоимость закупки должна составить 16,7 тысяч гривен. Как говорится в тендерной документации ведомства, обнародованной в среду, 13 июня, в системе публичных закупок ProZorro, объявлен тендер на закупку четырех металлических конструкций для парковки шести велосипедов.


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