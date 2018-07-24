НБУ допускает дальнейшее повышение учетной ставки

По мнению регулятор, это поможет снизить инфляции в случае появления новых рисков. Как говорится в итогах дискуссии членов комитета по монетарной политике Нацбанка, все члены согласились, что в случае дальнейшего роста вероятности реализации рисков или появления новых рисков для снижения инфляции и для макрофинансовой стабильности Национальный банк может продолжить повышение учетной ставки до уровня, необходимого для возвращения инфляции к установленным целям в среднесрочной перспективе.

Вместе с тем отмечается, что позиция членов комитета по размеру повышения учетной ставки не была единодушной.

Пять членов комитета разделяли мнение о целесообразности повышения до 18,0%. По их мнению повышение учетной ставки на 100 процентных пункта будет достаточно существенным для нивелирования факторов инфляционного давления и возвращения инфляции в пределы целевого диапазона в 2019 году.

Три члена комитета выступили за повышение учетной ставки на 50 процентных пункта до 17,5%. Они уверены, что более умеренное повышение будет достаточным, поскольку трансмиссия предыдущих монетарных решений через финансовую систему еще продолжается.

Кроме того, по мнению одного из членов комитета, в случае дальнейшего усиления инфляционных рисков у Национального банка будет достаточно времени, чтобы среагировать с помощью учетной ставки в сентябре.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 12 июля Национальный банк решил повысить учетную ставку до 17,5% годовых.

Глава совета НБУ Богдан Данилишин объяснил, что правление НБУ при принятии решений по процентной политике руководствуется не только ретроспективным анализом, а в большей степени прогнозом относительно дальнейшего развития ситуации, который указывает на возможное основание для увеличения учетной ставки НБУ.