09:59 24.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк повысил тарифы на свои услуги

Национальный банк Украины в понедельник, 23 июля, внес изменения в тарифы на организационные услуги.

Нацбанк повысил тарифы на свои услуги

Изменения также внесены и другие виды услуг, совершаемых центральным банком. Как сказано на сайте регулятора, начиная с 24 июля для банков повышаются тарифы. Для бюджетных учреждений, банков в стадии ликвидации и Фонда гарантирования вкладов физических лиц - с 22 декабря 2018 года.

Так, из перечня тарифов на услуги, предоставляемых регулятором в системе электронных платежей и в сфере расчетно-кассового обслуживания, исключаются отдельные организационные услуги, а также отдельные услуги по сопровождению программного обеспечения электронной почты Нацбанка в системе "клиент банка - банк".

Повышение отдельных тарифов на организационные и другие виды услуг происходит для клиентов Национального банка с разных дат:

для банков (кроме банков в стадии ликвидации) и других учреждений - с 24 июля 2018 года;

для бюджетных учреждений (включая Государственной казначейской службой Украины), банков в стадии ликвидации и Фонда гарантирования вкладов физических лиц - с 22 декабря 2018 года.

Кроме того, с 22 декабря 2018 года вводится единый размер тарифа на каждую услугу, предоставляемую системой электронной почты НБУ для всех типов клиентов: бюджетных организаций (включая Государственную казначейскую службу Украины), банков и других учреждений, организаций Украины.

Напомним, как собщал УРА-Информ, ранее НБУ внес изменения в правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине.


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