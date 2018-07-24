Нацбанк на вторник ослабил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на вторник, 24 июля 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:
100 долл - 2 644,9683 грн;
100 евро - 3 098,8449 грн;
10 российских рублей - 4,1854 грн.
При этом регулятор установил на 24 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 1045.495970;
Серебро - 13.070306;
Платина - 700.710628;
Палладий - 758.536247.
Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 23 июля, 2018 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл - 2644,6104 грн;
100 евро - 3086,2603 грн;
10 российских рублей - 4,1655 грн.
Как сообщал УРА-Информ, 12 июля Национальный банк решил повысить учетную ставку до 17,5% годовых.
Глава совета НБУ Богдан Данилишин объяснил, что правление НБУ при принятии решений по процентной политике руководствуется не только ретроспективным анализом, а в большей степени прогнозом относительно дальнейшего развития ситуации, который указывает на возможное основание для увеличения учетной ставки НБУ.