07:00 24.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк на вторник ослабил курс гривны

Национальный банк Украины по состоянию на вторник, 24 июля 2018 года, установил курс украинской гривны на уровне:

Нацбанк на вторник ослабил курс гривны

100 долл - 2 644,9683 грн;

100 евро - 3 098,8449 грн;

10 российских рублей - 4,1854 грн.

При этом регулятор установил на 24 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1045.495970;

Серебро - 13.070306;

Платина - 700.710628;

Палладий - 758.536247.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 23 июля, 2018 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2644,6104 грн;

100 евро - 3086,2603 грн;

10 российских рублей - 4,1655 грн.

Как сообщал УРА-Информ, 12 июля Национальный банк решил повысить учетную ставку до 17,5% годовых.

Глава совета НБУ Богдан Данилишин объяснил, что правление НБУ при принятии решений по процентной политике руководствуется не только ретроспективным анализом, а в большей степени прогнозом относительно дальнейшего развития ситуации, который указывает на возможное основание для увеличения учетной ставки НБУ.


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