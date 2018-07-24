Наличный доллар во вторник немного вырос

Наличный евро поднялся на четыре копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,58 гривен, а евро можно купить по 31,19 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 25,65 - 26,52, продажи 26,47 - 26,90 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,3772, продажи - 26,5877 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,00 - 31,00, продажи - 30,90 - 31,95 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,6782, продажи - 31,1916 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,800 - 4,120, продажи - 4,100 - 5,000 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,848, продажи 4,248 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 23 июля 2018 года, наличный доллар не изменился по сравнению с предыдущим днем. Наличный евро набрал 11 копеек. Таким образом, вчера доллар продавался по 26,50 гривен, а евро можно было купить по 31,15 гривен.