Китайские инвесторы готовы инвестировать в Украину

Об этом сообщает "Правительственный портал" со ссылкой на гендиректора департамента иностранного капитала и иностранных инвестиций Госкомразвития и реформ КНР Вана Джянджуна.

На этот раз в Украину приехали 30 китайских компаний, хотя интерес в сотрудничестве выразили около 100 инвесторов. Джянджун выразил надежду, что в следующий раз китайская делегация будет еще масштабнее.

Гендиректор также добавил, что несмотря на значительные экономические возможности Китая, страна нуждается в импорте нефти, железной руде, и кукурузе и ячмене.

В свою очередь у Китая есть то, чего не хватает Украине - инвестиции и передовые технологии. "Если мы соединим наши усилия, учитывая мощность украинских портов и железной дороги, сможем достойно конкурировать на мировых рынках", - в свою очередь отметил Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Национальный банк Украины оценил объем прямых иностранных инвестиций, которые были осуществлены за счет средств украинского происхождения в 2010-2017 годах.