08:15 24.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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К концу года инфляция в Венесуэле может достичь миллион процентов - МВФ

На сегодняшний день ситуация в Венесуэле аналогична той, которая сложилась в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х годов.

К концу года инфляция в Венесуэле может достичь миллион процентов - МВФ

К конце года инфляция в стране может достичь миллиона процентов. Как сообщает пресс-служба Международного валютного фонда в понедельник, 23 июля, такой прогноз сделали аналитики Фонда.

По их мнению, Венесуэла продолжает находиться в глубоком экономическом и социальном кризисе. При этом только в этом году ее ВВП упадет примерно на 18%.

Напомним, ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер из-за дефицита товаров, стремительной инфляции и падения доходов государства. Причиной этого стало снижение цен на нефть и массовые протесты против политики президента Николаса Мадуро.

Как сообщал УРА-Информ, уровень инфляции в Венесуэле в мая 2018 года превысил 24500%. При этом цены каждый день росли на 2,4%.


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