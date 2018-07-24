Fitch подтвердило рейтинги Ощадбанка и Укрэксимбанка

Как сказано в пресс-релизе агентства, опубликованном во вторник, 24 июля, прогноз по рейтингам - "стабильный". Это отражает несущественные изменения в уровне автономной кредитоспособности финансовых учреждений.

Кроме того, мы видим готовность государства оказать им поддержку, если такая необходимость возникнет, - указано в документе.

Вместе с тем рейтинг устойчивости банков подтвержден на уровне "b-", долгосрочные рейтинги по национальной шкале – на уровне "АА(ukr)".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (234,241 миллиардов гривен, Укрэксимбанк - третье место (171,011 миллиардов гривен) среди 84 действовавших в стране банков.