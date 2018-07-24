Американские сенаторы готовят новые санкции против России

Они предлагают ограничительные меры, которые коснутся сфер энергетики, финансов, а также - российского государственного долга. Как сказано в заявлении сенаторов, опубликованном во вторник, 24 июля, на сайте сенатского комитета по иностранным делам,

на рассмотрение предлагается законопроект, который позволит гарантировать введение обязательных санкций в рамках закона "О противодействии противникам Америки путем санкций", Countering America's Adversaries Through Sanctions Act.

Также это позволит ввести дополнительные санкции, чтобы обеспечить максимальное давление на Кремль и его кампанию против нашей демократии и против миропорядка, основанного на правилах", - отмечается в заявлении сенаторов, опубликованном на сайте сенатского комитета по иностранным делам.

Законопроект, по словам авторов, усилит санкции против "российских олигархов и компаний с участием госкапитала". Он предполагает создание национального центра для ответа на угрозы, исходящие от России, и отдела по координации санкций при Госдепартаменте США.

Кроме того, в документе содержится пункт, предусматривающий, что США не смогут выйти из НАТО без согласия сената. Также в нем говорится об активизации усилий по борьбе против "российской дезинформации" и "гибридных угроз".

В свою очередь сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен продвигают собственный законопроект о санкциях, направленный против России. Законопроект был представлен еще в январе, он предполагает введение санкций против России в том случае, если американские спецслужбы установят, что страна вмешивалась в промежуточные выборы в США, которые пройдут в ноябре 2018 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, американские санкции против России сохранятся. Об этом во вторник вечером, 17 июля, общаясь с журналистам в Белом доме, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. По словам президента, он согласен с выводами американских спецслужб, указывающими на то, что Россия вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.