12:19 23.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине предлагают выращивать зизифус и пепино

К традиционным культурам, таким как черешня, вишня, яблоня, земляника, малина добавятся хурма, зизифус, гранат, физалис, азимина, пепино и много других культур.

В Украине предлагают выращивать зизифус и пепино

Такой прогноз сделал доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры растениеводства и садово-паркового хозяйства Николаевского национального аграрного университета Михаил Федорчук, пишет kurkul.com.

За последние 20 лет среднегодовая температура воздуха возросла на 0,8 ° С, а климатические зоны сместились на 250 км с юга на север.

Юг Украины станет благоприятным и для выращивания зизифуса, или китайского финика, унаби. Зизифус цветет поздно и не боится майских заморозков.

Также можно рассмотреть выращивания пепино, или дынной груши, что не отличается от технологии возделывания однолетних культур семейства пасленовых: помидоров, перца, баклажанов. Культивирование можно провести в теплицах, создав необходимый микроклимат, или в зимний период в домашних условиях хранить укорененные черенки, в феврале-марте получать посадочный материал и позже переносить в открытый грунт.

Однозначный вывод заключается в том, что сельскому хозяйству нужно приспосабливаться к меняющимся климатическим условиям. Один из шагов сохранения жизнеспособности предприятий и обеспечения рентабельности производства плодоовощеводства - это переход на новые виды культур.

Как сообщал "УРА-Информ", исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Ульяна Супрун посоветовала не переедать фруктов и овощей летом.


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