В Украине появилась новая авиакомпания c самолетами двадцатилетней давности

Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра гражданских воздушных судов, пишет ЦТС.

Так, в реестре за авиакомпанией Дрим Винд значатся два Boeing 737-300 с регистрационными номерами UR-CRL и UR-CRМ. Первое воздушное судно было выпущено в 1990 году, второе - в 1991-м. В Госреестр они внесены 18 июля и 27 июня соответственно.

Директором авиакомпании указано Савостьянова Николая Владимировича. Отмечается, что ранее человек с таким именем и фамилией возглавляла службу планирования и оперативного управления Международного аэропорта Борисполь. Учредителями компании значатся Кукса Анатолий Дмитриевич и Романенко Егор Александрович.

Напомним, что в прошлом году в Украине появилась авиакомпания SkyUp, которая в декабря 2017 года объявила о начале чартерных полетов в апреле 2018 года. В марте SkyUp и корпорация Boeing подписали контракт на 624 млн долларов на производство пяти самолетов серии Boeing 737 MAX с возможностью дальнейшего дозаказа еще пяти.

16 мая SkyUp получила сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов.

11 июня Комиссия Госавиаслужбы удовлетворила все заявки украинского лоукостера на получение прав на полеты по 55 регулярным и чартерным маршрутам.

Также SkyUp объявил о начале продажи билетов на внутренние рейсы. Стоимость билетов на них стартует от 499 грн.

Как сообщал "УРА-Информ", экстренную посадку в центральном аэропорту Аргентины совершило летательное судно, на борту которого находилась глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.