13:47 23.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В порты Одессы прибыли корабли НАТО - ФОТО

Сегодня 23 июля, в Одесский порт прибыли корабли НАТО из состава постоянной военно-морской группы SNMG2 и постоянной противоминной военно-морской группы SNMCMG2.

В порты Одессы прибыли корабли НАТО - ФОТО

Как сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ, с визитом в Одессу зашли фрегат De Ruyter Королевских ВМС Нидерландов, фрегат Fatih и минный тральщик Аnamur ВМС Турции.

Кроме того, порт принял вспомогательное судно Rhein ВМС ФРГ и минный тральщик Lupu Dinescu МС Румынии.

В данное время цели и задачи суден НАТО неизвестны. Также пока нет информации о продолжительности их пребывания в порту.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Одесский морской порт прибыл танкер-газовоз Gammagas, который доставил почти 2,2 тыс. тонн импортного сжиженного природного газа, предназначенного для заправки автомобилей.Это первая партия импортного сжиженного газа за 2018 год, и вторая поставка за всю историю существования Одесского порта.


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